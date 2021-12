Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 - Sofia Goggia come un razzo, bis in discesa a Lake Louise

LAKE LOUISE - Sofia Goggia è irraggiungibile anche nella seconda discesa. La bergamasca vola come un razzo alla conquista del sesto successo e settimo podio consecutivo in questa specialità, se escludiamo il periodo in cui si è infortunata. Rivediamo la sua gara.

00:02:28, 2 ore fa