Sci Alpino

Coppa del Mondo 2022/2023 - È ancora Lake-Sofia! Goggia apre la stagione vincendo, rivivi la discesa dell'azzurra

SCI ALPNIO - Sofia Goggia dimostra ancora una volta di essere la più forte quando è in condizione. Prestazione strepitosa per la vicecampionessa olimpica, per il secondo anno di fila conquista la prima discesa della Coppa del Mondo e prosegue nella striscia di successi a Lake Louise, ormai sempre più sua (l’anno scorso fece tre su tre). Soltanto Corinne Suter e Cornelia Huetter restano vicine.

00:02:22, un' ora fa