Sci Alpino

Coppa del Mondo 2022/2023 - Marco Odermatt imprendibile anche in SuperG: rivivi la vittoria a Lake Louise

SCI ALPINO - Dopo la vittoria all’opening, Marco Odermatt si ripete in SuperG, dove a Lake Louise vince rifilando distacchi importanti a tutti gli altri, persino al diretto rivale in questa specialità, Aleksander Aamodt Kilde. Rivediamo la discesa perfetta dell’elvetico, al terzo podio su tre gare in specialità tutte diverse tra loro.

00:02:11, 37 minuti fa