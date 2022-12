Sci Alpino

Coppa del Mondo 2022/2023 - Sofia Goggia senza rivali! Rimonta e raddoppia in discesa a Lake Louise, rivivi la vittoria

SCI ALPINO - La partenza abbassata non scalfisce l’impero di Sofia Goggia a Lake Louise, che fa cinque di fila nella località canadese (seconda doppietta consecutiva in discesa). La vicecampionessa olimpica migliora e si supera rispetto al successo del giorno precedente. Finale di gara mostruoso, sopravanza in rimonta Corinne Suter. E questa volta non per questione di centesimi....

00:01:49, 34 minuti fa