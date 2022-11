Sci Alpino

Coppa del Mondo Lake Louise - Matteo Franzoso, che volo! Travolge le reti protettive in discesa libera

SCI ALPINO - Brutta caduta per Matteo Franzoso alla sua prima uscita stagionale in Coppa del Mondo: l'azzurro spigola e va contro le barriere a quasi 100 km/h. Nulla di grave, per fortuna, per il classe 1999.

00:00:54, un' ora fa