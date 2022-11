Sci Alpino

Coppa del Mondo Lake Louise - Numero di Crawford, si rialza con gli sci incrociati in discesa libera:"Ma come ha fatto?"

SCI ALPINO - A tutta velocità, da steso, con gli sci incrociati: gesto tecnico pazzesco di James Crawford per rimanere in piedi e continuare la discesa libera. Anche se il cronometro non lo premia: taglia il traguardo con un ritardo di quasi tre secondi e mezzo, perdendo l'occasione di andare a punti.

00:00:58, 21 minuti fa