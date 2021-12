Sci Alpino

Sci Alpino, Coppa del Mondo - La pioggia cancella le prove a Lake Louise, le atlete si allenano in hotel

LAKE LOUISE - Piove in Canada e gli allenamenti in vista della discesa femminile vengono cancellati. Così, Brignone e tutte le altre atlete devono allenarsi in hotel, trovando anche il tempo di divertirsi.

