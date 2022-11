Marco Odermatt quando mette gli sci ai piedi. Lo svizzero incanta sulla Men's Olympic di Lake Louise e si mette nel taschino il primo Super G stagionale, centrando Alekansder Aamodt Kilde. Il norvegese, Matthias Mayer, che vince la sfida interna col collega Vincent Kriechmayr. Poesia in movimento, questo èquando mette gli sci ai piedi. Lo svizzero incanta sulla Men's Olympic die si mette nel taschino, centrando il terzo podio in tre discipline diverse in questo primo scorcio di Coppa del Mondo 2022/23. Sul tracciato canadese, la sua è una danza meravigliosa, soprattutto nel settore centrale e nel tratto di scorrimento finale, segmenti di pista in cui nessuno tiene il suo ritmo. L'unico che gli si avvicina è il suo rivale designato in questa gara e per tutta la stagione della velocità:. Il norvegese, fresco vincitore della discesa inaugurale , parte nel migliore dei modi ma paga dazio nel tratto di scorrimento verso il traguardo e deve accontentarsi della seconda piazza. Chiude il podio, che vince la sfida interna col collega Vincent Kriechmayr.

Odermatt è imprendibile anche in SuperG: rivivi la vittoria

La top 10

1. M. ODERMATT (SUI) 1:32.53 2. A. A. KILDE (NOR) +0.37 3. M. MAYER (AUT) +0.78 4. V. KRIECHMAYR (AUT) +0.86 5. M. BAILET (FRA) +1.16 5. A. SANDER (GER) ST 7. D. HEMETSBERGER (AUT) +1.24 8. N. ALLEGRE (FRA) +1.28 9. S. ROGENTIN (SUI) +1.31 10. J. CRAWFORD (CAN) +1.33

Da sottolineare l'ottima tenuta mentale di Mayer, costretto a partire con venti minuti di ritardo. Il motivo? L'atleta prima di lui, Mauro Caviezel, spaventa tutti cadendo malamente a metà tracciato e perdendo conoscenza per qualche secondo. I soccorsi sono lunghi e complessi, ma per fortuna lo svizzero si rialza e dà segnali incoraggianti nonostante il volto tumefatto dall'impatto con la neve. La gara prosegue e si apre una buona finestra di visibilità che sfruttano soprattutto in tre atleti: il tedesco Andreas Sander, il francese Mathieu Bailet (quinti a pari merito, con il secondo addirittura in odor di podio senza un errore) e l'altro transalpino Nils Allegre (ottavo). Parziale riscatto per il canadese James Crawford, che dopo il pasticcio in discesa si issa fino alla decima posizione, ma non senza qualche recriminazione. La Francia, invece, completa una buona prova di squadra con l'11ª piazza di un redivivo Alexis Pinturault e la 15ª dell'eterno Johan Clarey.

L'Italia non è un fattore nella lotta per le posizioni di vertice di questo Super G, ma verso i titoli di coda della gara qualcuno tira fuori dal cilindro una prestazione da ricordare. Parliamo di Guglielmo Bosca (pettorale 44), che nell'ultimo settore registra addirittura il miglior tempo assoluto e chiude decimo, scavalcato poco più tardi da Daniel Hemetsberger. Niente top 10, ma giornata comunque memorabile per lui. Altri tre azzurri riescono ad andare a punti: Dominik Paris è 18° a 1.64, poco dietro ci sono Christof Innerhofer (23° a 1.81) e Mattia Casse (27° a 1.96). Una zona della classifica in cui si era inserito anche Giovanni Franzoni, ma il classe 2001 inforca nella parte alta della pista e viene squalificato. Non concludono la loro gara Matteo Franzoso e Nicolò Molteni. Fuori dai 30 Matteo Marsaglia. Ora la Coppa del Mondo maschile si sposta a Beaver Creek, dove da venerdì sono in programma un Super G e due discese.

