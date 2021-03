discese libere in programma in quel di Lenzerheide, valide per la Coppa del Mondo di sci alpino. Assegnate dunque le sfere di cristallo: se al femminile l’Italia ha potuto Dominik Paris che ha chiuso terzo alle spalle di Beat Feuz e Matthias Mayer. Il maltempo in Svizzera l’ha fatto da padrone. Non si sono disputate le, valide per la. Assegnate dunque le: se al femminile l’Italia ha potuto giotire con Sofia Goggia , soddisfazione anche tra gli uomini conalle spalle di Beat Feuz e Matthias Mayer.

Le parole gioiose dell’altoatesino ai microfoni FISI:

E’ abbastanza importante il mio terzo posto nella classifica di discesa perché dopo il rientro dall’infortunio non mi aspettavo di essere fra i migliori tre discesisti al mondo: è emozionante e bellissimo. Significa che il lavoro è stato fatto bene e nella direzione giusta.

"I risultati sono stati buoni all’inizio della stagione, poi sono riuscito a vincere a Garmisch e quello mi dà carica per il futuro - prosegue Domme - Poi non ho centrato tutti gli obiettivi. La stagione complessivamente è buona, non ottima, ma per un rientro va bene così. Ora finisco le ultime gare, poi si ricaricano le batterie e poi si comincerà a lavorare per le Olimpiadi, che sarà l’obiettivo della prossima stagione. Feuz è sempre davanti, anche quando va male, e questo fa la differenza. Devo ancora lavorare un po’ per essere sempre nei primi cinque”.

