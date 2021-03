Sci Alpino

La sciatrice bergamasca trionfa, quindi,al piatto tibiale che l'ha tenuta lontana dalle piste per oltre un mese. A testimonianza, contraddistinto da quattro vittorie e un secondo posto in cinque gare disputate. Sofia Goggia si avrebbe comunque tentato di fare la prova cronometrata e testare le proprie sensazioni per provare poi a presentarsi al cancelletto di partenza per difendere il pettorale rosso (da Corinne Suter, distanziata di 70 punti in classifica, e da Lara Gut-Behrami, a -97).