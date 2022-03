Sci Alpino

Run of the day: Tessa Worley sublime in Gigante, ecco il suo 16° successo

Grande vittoria a Lenzerheide per Tessa Worley, sublime interprete di questa disciplina e capace di gestire il suo vantaggio su Federica fino a mantenere tre decimi di margine. Un'altra prova di classe per lei, al 16esimo successo in gigante in Coppa del Mondo. Gli stessi di Annemarie Moser-Pröll, più in alto ci sono solo i 20 di Vreni Schneider.

