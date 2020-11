La fuoriclasse americana era rimasta lontana dalla Coppa del Mondo in seguito alla scomparsa dell’amato papà, sopraggiunta all’improvviso e in maniera inattesa. Il lutto scosse fortemente la 25enne, la quale decise di concludere la passata stagione senza rimettersi gli sci ai piedi. La vincitrice di tre Sfere di Cristallo genererali e di due ori olimpici tornerà a essere protagonista nel Circo Bianco dopo 300 giorni di assenza, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto . Mikaela Shiffrin non corre dal SuperG di Bansko vinto lo scorso 26 gennaio, pochi giorni prima della morte di papà Jeff in seguito a un incidente domestico.

Dallo scorso 2 febbraio la vita della sciatrice è cambiata, si è stretta attorno alla mamma e al fratello Taylor, cercando di elaborare il lutto. La 25enne arrivò in Europa lo scorso 26 settembre con l’obiettivo di allenarsi e disputare il gigante di Soelden, tappa d’apertura della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino (e unica gara per il momento disputata in questa stagione). Una settimana prima della prova in Austria, però, si tirò indietro e annunciò il ritorno negli States per curare la schiena. Schiena che sembrerebbe stare meglio, un po’ come il morale in vista delle due gare di Levi, dove tra l’altro lei ha vinto quttro volte (2013, 2016 2018, 2019).

L’annuncio del rientro non è stato dato in pompa magna ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, lo si deduce dai social network e da qualche mezza frase. E sul casco è presente il motto di suo papà Jeff: “Be nice. Think first. Have fun (“Sii gentile. Prima di tutto pensa. Divertiti”), riportato sotto l’acronio ABFTTB (“Always be faster than the boys”) che la accompagna da sempre. Lo sci alpino è pronto per riabbracciare una delle più grandi icone di sempre, capace di vincere ben 66 gare in carriera in Coppa del Mondo.