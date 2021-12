Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo Lienz 2021/2022: Tessa Worley di nuovo in testa dopo la prima manche

LIENZ - Partita col pettorale numero 1, nessuna nella prima manche del gigante femminile è stata in grado di scalzare Tessa Worley. La francese torna in testa a metà gara come la settimana precedente a Courchevel, ma questa volta vuole confermarsi per tornare sul gradino più alto del podio dopo undici mesi.

00:01:12, 21 minuti fa