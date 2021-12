Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo: Tessa Worley torna al successo, suo il gigante femminile di Lienz

LIENZ - Tessa Worley torna sul gradino più alto del podio nel gigante femminile dallo scorso gennaio. La francese gestisce il vantaggio della prima manche per conquistare la 15^ vittoria in carriera in Coppa del Mondo, tutte tra le porte larghe, davanti a Petra Vlhova e Sara Hector

