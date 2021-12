“Volevo farvi sapere che sto bene ma, purtroppo, sono incappata in un test COVID positivo. Sto seguendo il protocollo e mi sono subito messa in isolamento, ma mi mancherà non gareggiare a Lienz. In bocca al lupo alle mie compagne di squadra… tiferò per voi. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Ci vediamo nel nuovo anno”.

Mikaela Shiffrin è positiva al Covid-19 e lo annuncia via social: l’arrivederci è al 2022, confidando che prima del ritorno in gara di Zagabria (con il solito slalom di inizio anno) si sia negativizzata. A questo punto la vincitrice di 72 gare in Coppa del Mondo dovrà saltare la trasferta di Lienz nella quale il 28 e 29 dicembre, si disputeranno due prove tecniche, un gigante e uno slalom.

Per il suo attuale stato di forma, pre-Covid ovviamente, si sarebbe trattata di una occasione ghiottissima per mettere in cascina 200 punti fondamentali per spezzare la resistenza delle rivali nella rincorsa alla Sfera di Cristallo. Con la sua positività, invece, si apre ogni scenario sulle nevi austriache, con la graduatoria generale che rimarrà ancora aperta. Per il momento non ci rimane che fare i nostri migliori auguri a Mikaela Shiffrin (al momento asintomatica) per rivederla nel più breve tempo possibile sulle piste.

