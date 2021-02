Siamo vicini ai titoli di coda di questi Mondiali 2021 di sci alpino a Cortina d’Ampezzo. L’ultimo appuntamento in programma, domani, sarà lo slalom maschile e tra i pali stretti i candidati alle medaglie non sono pochi. Si prenderà il via alle ore 10.00 con la prima discesa e la seconda manche andrà in scena alle ore 13.30.