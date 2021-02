Si è conclusa anche la fase di qualificazione maschile del gigante parallelo di Cortina. In contumacia di Alexis Pinturault e Henrik Kristoffersen, i finalisti nell'unico precedente stagionale a Lech, è stato lo svizzero Loic Meillard a siglare il miglior tempo con un eloquente 31.79 sulla pista Cinque Torri. Tra i 16 qualificati per gli ottavi di finale (al via dalle 14 sulla Rumerlo) c'è solo un italiano: Luca De Aliprandini, sesto nel gruppo rosso. Il suo prossimo avversario sarà Marco Odermatt. Eliminati Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti e Giovanni Franzoni. Tra i potenziali favoriti per una medaglia bene i tedeschi Luitz, Schmid e Strasser e l'austriaco Fabio Gstrein, il migliore nel gruppo blu. Eliminati Adrian Pertl e Gino Caviezel, che non hanno completato la loro prova, e anche Marco Schwarz.