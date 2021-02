Conferme, sorprese ed exploit nella prima manche del gigante maschile ai Mondiali di Cortina. La notizia più bella in casa Italia è la prova di Luca De Aliprandini: una discesa spettacolare, quella dell'azzurro, fenomenale da metà tracciato in giù su una pista durissima, per lunghezza e manto nevoso. Il classe '90 è l'atleta che si avvicina di più (+0.40) a un Alexis Pinturault al limite della perfezione. Il favorito e vincitore delle ultime tre prove in Coppa del Mondo è un uomo in missione e danza tra le porte come nessun altro. All'attacco del podio anche il tedesco Alexander Schmid (+0.56) e Mathieu Faivre (+0.58). Più staccato Loic Meillard, quinto a 1.25. Ma in un gigante così c'è spazio per recuperare anche distacchi importanti.