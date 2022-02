Sci Alpino

Olimpiadi Invernali - Brignone non sbaglia! Bronzo in combinata, rivivi lo slalom

PECHINO 2022 - Dopo l'argento in gigante, Federica Brignone si mette al collo un'altra medaglia in queste Olimpiadi Invernali. L'azzurra approfitta dell'uscita di Shiffrin per andare all'attacco e strappare, per la terza volta in carriera, un posto sul podio olimpico, il primo in combinata.

00:02:00, un' ora fa