Sci Alpino

Olimpiadi invernali - Clamoroso! Shiffrin fuori anche in slalom dopo poche porte

Mikaela Shiffrin era uscita subito in gigante e nel suo slalom aveva l'occasione del riscatto immediato. Ma la statunitense sbaglia subito anche tra i rapid gates ed è incredibilmente fuori, per poi disperarsi a bord pista. Le sue Olimpiadi di Pechino 2022 non potevano cominciare in maniera peggiore.

00:01:04, 22 minuti fa