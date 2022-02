Sci Alpino

Olimpiadi invernali, Elena Curtoni lontana dal podio, l'abbraccio consolatorio con la sorella Irene

Elena Curtoni puntava tantissimo sul Super G alle Olimpiadi di Pechino 2022 dopo il trionfo in Coppa del Mondo a Cortina, ma la gara non è andata come da previsione e l'azzurra ha chiuso decima. Dopo l'arrivo, ecco l'abbraccio consolatorio con la sorella Irene.

00:00:26, 29 minuti fa