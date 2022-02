Sci Alpino

Olimpiadi Invernali, Federica Brignone: "Ho dato il massimo, mi aspettavo un Super G più difficile"

PECHINO 2022 - Federica Brignone commenta il risultato fuori dal podio in Super G: "Ho azzeccato tutto quello che dovevo fare, ma probabilmente non sono migliorata abbastanza in scorrimento per essere nelle prime tre".

