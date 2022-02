Sci Alpino

Olimpiadi Invernali - Giuliano Razzoli: "Ci credevo, a 37 anni volevo chiudere in bellezza"

PECHINO 2022 - Tutta l'emozione di Giuliano Razzoli dopo quella che, con ogni probabilità, è stata l'ultima sua gara delle Olimpiadi Invernali. Il campione olimpico di Vancouver 2010, ancora oggi ultimo oro per il settore maschile, credeva in un podio che ha mancato per 26 centesimi.

00:01:05, un' ora fa