Sci Alpino

Olimpiadi Invernali - Michelle Gisin fa un altro sport, oro in combinata femminile davanti a Holdener e Brignone

PECHINO 2022 - Michelle Gisin bissa l'oro olimpico in combinata femminile. Quattro anni dopo il primo titolo, la 28enne elvetica rimonta dalla 12ª posizione in discesa, rimonta e stacca tutte le altre di un secondo in slalom. Seconda medaglia in questa edizione delle Olimpiadi Invernali, dopo il bronzo in Super G.

00:01:54, un' ora fa