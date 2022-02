Domenica 13 febbraio si disputerà il gigante maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Spazio alla prima prova tecnica per gli uomini ai Giochi dopo che si sono svolte discesa, superG e combinata. Si preannuncia grande spettacolo tra le porte larghe, dove diversi atleti hanno le carte in regola per puntare a una medaglia.

Luca De Aliprandini, L’Italia si affida a un talento di primissimo piano: vice campione del mondo e in questa stagione sul podio in Coppa del Mondo per la prima volta in carriera, si è rimesso in sesto dopo la caduta di Adelboden e punta a fare saltare il banco. Il trentino ha avuto in dote il pettorale numero 2 e andrà all’attacco. La sfida verrà lanciato allo svizzero Marco Odermatt (pettorale numero 4), al francese Alexis Pinturault (6), al croato Filip Zubcic (3), al norvegese Henrik Kristoffersen (1), al francese Mathieu Faivre (5), all’austriaco Manuel Feller (7).

Possono puntare a un risultato di rilievo anche gli svizzeri Loic Meillard (15), Justin Murisier (11), Gino Caviezel (8); gli austriaci Stefan Brennsteiner (12) e Marco Schwarz; il tedesco Alexander Schmid (15), lo sloveno Zan Kranjec (13), il norvegese Lucas Braathen (14). In gara anche altri due italiani, due slalomisti puri che verranno schierati in gigante: Alex Vinatzer (pettorale numero 44) e Tommaso Sala (39). La prima manche andrà in scena alle ore 03.15 italiane, mentre la seconda è fissata per le ore 06.45. Attenzione perché le previsioni meteo parlano di una nevicata in arrivo.

Gli orari delle due manche

03.15 Gigante maschile, prima manche

06.45 Gigante maschile, seconda manche

I pettorali di partenza

1 KRISTOFFERSEN Henrik

2 De ALIPRANDINI Luca

3 ZUBCIC Filip

4 ODERMATT Marco

5 FAIVRE Mathieu

6 PINTURAULT Alexis

7 FELLER Manuel

8 CAVIEZEL Gino

9 SCHMID Alexander

10 SCHWARZ Marco

11 MURISIER Justin

12 BRENNSTEINER Stefan

13 KRANJEC Zan

14 BRAATHEN Lucas

15 MEILLARD Loic

16 RADAMUS River

17 FAVROT Thibaut

18 READ Erik

19 WINDINGSTAD Rasmus

20 FORD Tommy

21 McGRATH Atle Lie

22 ZAMPA Adam

23 PHILP Trevor

24 SARRAZIN Cyprien

25 HAASER Raphael

26 ROENNGREN Mattias

27 COCHRAN-SIEGLE Ryan

28 ANDRIENKO Aleksander

29 RAUCHFUSS Julian

30 KUZNETSOV Ivan

31 MAES Sam

32 VERDU Joan

33 MEINERS Maarten

34 TORSTI Samu

35 ZAMPA Andreas

36 JUNG Donghyun

37 DRUKAROV Andrej

38 KRYZL Krystof

39 SALA Tommaso

40 ZABYSTRAN Jan

41 van den BROECKE Dries

42 WINTERS Luke

43 MUHLEN-SCHULTE Louis

44 VINATZER Alex

45 JASICZEK Michal

46 MACEDO Michel

47 LAINE Tormis

48 STRASSER Linus

49 KOLEGA Samuel

50 BIRKNER de MIGUEL Tomas

51 GOWER Jack

52 SZOLLOS Barnabas

53 POPOV Albert

54 PYJAS Pawel

55 LOKMIC Emir

56 JAPHARIDZE Soso

57 ZVEJNIEKS Miks

58 OSCH Matthieu

59 XHEPA Denni

60 TUKHTAEV Komiljon

61 KEKESI Marton

62 YUNG Hau Tsuen Adrian

63 MILLER Asa

64 ANTONIOU Ioannis

65 KUCHIN Zakhar

66 KOUYOUMDJIAN Yianno

67 BRANCAL Ricardo

68 VIANO Richardson

69 SALIHOVIC Eldar

70 ARNOUK Cesar

71 STEFANESCU Alexandru Stefan

72 POETTOZ Michael

73 TAHIRI Albin

74 ZANON Nicola

75 USTA Berkin

76 MAEDER Carlos

77 DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto

78 XU Mingfu

79 GOUTT Yohan Goncalves

80 AOUICH Yassine

81 ABDI Fayik

82 GATTI Matteo

83 ALEXANDER Benjamin

84 HARUTYUNYAN Harutyun

85 KHAN Arif Mohd

86 NEUMULLER Mathieu

87 ZHANG Yangming

