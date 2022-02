lo slalom gigante maschile, dove il grande favorito rimane lo svizzero Marco Odermatt. Lo slalom gigante maschile olimpico si svolge domenica 13 febbraio – nella notte italiana tra sabato e domenica: prima manche alle 3:15 (ora italiana); seconda manche alle 6:45 (ora italiana). Per gli azzurri le speranze di medaglia sono riposte in Luca De Aliprandini, che proporrà, seppur con pettorali alti e chances ridottissime, Alex Vinatzer e Tommaso Sala che poi mireranno allo slalom speciale del 16 febbraio. La prossima gara che assegnerà medaglie per lo sci alpino a Pechino 2022 , riguarda gli uomini:, dove il grande favorito rimane lo svizzeroLo slalom gigante maschile olimpico si svolge domenica 13 febbraio – nella notte italiana tra sabato e domenica:Per gli azzurri le speranze di medaglia sono riposte in faro assoluto di una squadra che proporrà, seppur con pettorali alti e chances ridottissime, Alex Vinatzer e Tommaso Sala che poi mireranno allo slalom speciale del 16 febbraio.

Al novero dei pretendenti alle medaglie vanno aggiunti l'austriaco Feller, il norvegese Kristoffersen e il francese Pinturault. De Aliprandini, dopo l'infortunio di inizio 2022 ad Adelboden, sta bene: "Da quando siamo arrivati – spiega l'azzurro – abbiamo fatto due giorni di allenamento, poi un giorno di pausa e altri due giorni di training. Il piede va molto bene, ero già riuscito a fare un giorno sugli sci a casa, prima di partire. Provo solo un po' di fastidio, ma riesco ad allenarmi bene e a fare due/tre giri senza nessun problema”.

Ad

De Aliprandini, che peccato: la caduta che cancella ogni sogno

9:02 - Odermatt è oro in gigante!!

Con le unghie ma è oro in gigante per Marco Odermatt!! Il 24enne elvetico trova la prima medaglia in carriera nella sua prima edizione delle Olimpiadi! Argento per Kranjec, bronzo per per Faivre.

9:00 - Brennsteiner a terra, Kranjec sogna!!

Caduta pesantissima di Stefan Brennsteiner! L'austriaco, partito col secondo miglior tempo, va addirittura a sbattere sulle reti, poi si rialza. È medaglia sicura anche per Faivre.

8:58 - Faivre secondo ma molto indietro

Medaglia assicurata per Kranjec! Lo sloveno sta mettendo tutti in riga a più di un secondo di distacco, persino il campione del mondo in carica Faivre. Scivola fuori dal podio anche Pinturault, quindi nessuno dei medagliati a PyeongChang 2018 si confermerà sul podio.

8:56 - Niente podio per Kristoffersen

Due pesanti errore di Henrik Kristoffersen fanno sprofondare il norvegese in sesta posizione a +1.71. Ora tocca ai migliori tre, il primo che sbaglia manda sul podio Kranjec.

8:54 - Favrot terzo con Pinturault

Due francesi ex-aequo in terza posizione. Thibaut Favrot non si conferma nella seconda manche e resta dietro a Kranjec, che sente profumo di podio.

8:51 - Fuori anche De Aliprandini!!!

Noooooo, disastro De Aliprandini! L'azzurro non entra mai in ritmo e inforca sulla sesta porta! Sfuma la medaglia per l'azzurro. Un grandissimo peccato.

8:49 - Fuori Feller!!

Primo colpo di scena di quesa seconda manche! Manuel Feller era tra i candidati per la rimonta, ma va troppo lungo e non riesce a rientrare su una porta. Ritiro a sorpresa per l'austriaco.

8:48 - Manche da paura di Kranjec!!

Zan Kranjec infiamma la gara con un tempo pazzesco! Lo sloveno rifila 1"41 rispetto a Radamus e dà il via alla corsa per il podio.

8:44 - Radamus passa in testa!

River Radamus si conferma tra i migliori interpreti del gigante. Rimane davanti a Pinturault per 9 centesimi e porta a casa la top-10, così come il transalpino.

8:40 - Pinturault cerca la rimonta

Parziale riscatto per Alexis Pinturault. Affaticato anche da un problema in prima manche, cerca di conquistare la top-10 portandosi davanti a Verdu per un paio di decimi. Ora tocca ai migliori dieci.

8:37 - Miglior tempo di manche per Verdu!

Piccola impresa per Joan Verdu, atleta dell'Andorra. Mantiene sicuramente la 13^ posizione della prima manche facendo segnare il miglior tempo di manche.

8:33 - Zubcic nuovo leader

Non una buona partenza per Filip Zubcic, che però recupera nel finale e mantiene lo stesso vantaggio che aveva al cancelletto (30 centesimi). Rischia di perdere un'occasione per la rimonta.

8:30 - Haaser in testa a metà gara

Raphael Haaser vicino ad un posto nei primi 15 in una specialità non propriamente nelle sue corde. Dietro a lui Tommy Ford, Erik Read e Marco Schwarz, tutti vicinissimi tra loro.

8:26 - Ford supera Schwarz

Sempre bello rivedere Tommy Ford con gli sci ai piedi dopo 399 giorni lontano dalle competizioni per infortunio. Lo statunitense taglia il traguardo in luce verde e si mette dietro Marco Scwharz di 6 centesimi.

8:21 - Un nuovo Zampa al comando

Sfida tra i fratelli Zampa nella seconda manche di gigane. Adam ha la meglio su Andreas, forte di un vantaggio di mezzo secondo al cancelletto di partenza. I due slovacchi sono primo e secondo per ora.

8:17 - Zampa rischia di stendersi ma passa in testa

Andreas Zampa scia troppo aggressivo e rischia di perdere un capitale di quasi un secondo e mezzo di vantaggio al cancelletto, a causa dei suoi sbilanciamenti. Nonostante abbia messo qualche volta la mano a terra, lo slovacco resta davanti.

8:11 - Popov nuovo leader

Buona seconda manche per Albert Popov (più uno slalomista che un gigantista), nettamente più veloce degli ultimi scesi. Si mette dietro anche Trevor Philp, che ha commesso un grosso errore in alto per poi non trovare più velocità.

8:05 - Rauchfuss primo a scendere

Il tedesco Rauchfuss è il primo a scendere nella seconda manche, con un ritardo di oltre cinque secondi dal leader della prima manche. Rischia di andare a terra, chiudendo con il tempo di 1:07.99. Guadagna comunque almeno una posizione, dato che il bosniaco Lokmic, sceso dopo di lui, è caduto.

7:47 - Si riparte!

Ora è davvero tutto pronto! Dopo lo spostamento dell'orario per togliere la neve fresca rimettere in sicurezza la pista, alle 8:00 si parte con la seconda manche. Luca De Aliprandini scende col 6° miglior tempo, a meno di mezzo secondo dal leader Odermatt.

6:30 - Partenza rinviata!

L'abbondante nevicata costringe gli organizzatori a rimandare di qualche ora la seconda manche di gigante. Tutto spostato alle ore 8:00 italiane, il tempo di ripulire la pista e poter completare la gara in giornata (meteo permettendo).

Gli "effetti" dell'abbondante nevicata

Nell'attesa di vedere la seconda manche, godiamoci questo siparietto durante le ultime fasi della prima parte di gara. Ad un atleta si stacca lo sci che, a causa della coltre di neve appena caduta, non viene ritrovato!

Lo sci finisce in neve fresca e non si trova più: gara interrotta!

La manche di Marco Odermatt, leader provvisorio

Odermatt come da pronostico: rivivi la sua prima manche

4:25 - Fuori gli altri due azzurri

Non terminano la prima manche né Tommaso Sala né Alex Vinatzer. Entrambi purtroppo incappano in una caduta. L'unico italiano qualificato in seconda manche, dunque, resta Luca De Aliprandini, 6° e con ancora ambizioni da podio.

De Aliprandini c'è! Sesto nella 1ª manche, rivivi la sua gara

4:10 - Odermatt in testa dopo la prima manche

Scesi i primi trenta, la situazione per le posizioni che contano non dovrebbe cambiare. Questa dunque la classifica provvisoria:

1. M. ODERMATT (SUI) - 1:02.93

2. S. BRENNSTEINER (AUT) +0.04

3. M. FAIVRE (FRA) +0.08

4. H. KRISTOFFERSEN (NOR) +0.12

5. T. FAVROT (FRA) +0.19

6. L. DE ALIPRANDINI (ITA) +0.49

3:51 - Il ritorno di Tommy Ford

A quasi 400 giorni di distanza dalla terribile caduta, lo statunitense Tommy Ford torna tra le porte larghe. Prova non impressionante per forza di cose, ma fa piacere rivederlo scendere dopo aver subito un gravissimo infortunio.

3:48 - Anche Favrot è della partita!

Ottima manche anche del francese Thibaut Favrot, che chiude quinto a 19 centesimi, ma con parziali da luce verde. Scivola di una posizione De Aliprandini, ora 6°.

3:45 - Situazione dopo i primi quindici

Sceso il primo gruppo di merito, troviamo cinque atleti in mezzo secondo, tutti capaci di potersi giocare la medaglia in seconda manche. Tra questi anche l'azzurro Luca De Aliprandini, quinto a 49 centesimi. Sempre in testa Odermatt, ma con solo 4 centesimi sulla sorpresa Brennsteiner e 8 sull'uomo da grandi appuntamenti Faivre. In agguato Henrik Kristoffersen, quarto a +0.12. Più staccati gli altri, con Feller a +0.74. Costretto alla rimonta Alexis Pinturault, nono ad oltre un secondo.

3:37 - Brennsteiner a sorpresa!

Gran manche dell'austriaco Stefan Brennsteiner, secondo a soli 4 centesimi da Odermatt. C'è tanto equilibrio in questa prima manche, con i primi tre racchiusi in otto decimi.

3:34 - Male Schwarz

Niente da fare per Marco Schwarz, che da quando si è infortunato alla caviglia lo scorso novembre non ha più ritrovato la condizione ideale. Più di due secondi di ritardo e il tempo più alto fatto segnare finora. Intanto arriva un altro ritiro, è dello svizzero Justin Murisier.

3:30 - Schmid fuori mentre era in vantaggio

Grosso rimpianto per il tedesco Alexander Schmid. Il tedesco esce mentre era in vantaggio al primo settore per poco più di un paio di decimi. È il primo ritiro della gara.

3:27 - Feller dietro a De Aliprandini

Anche Manuel Feller non riesce a stare sul passo del leader della gara, chiude quinto a 74 centesimi di ritardo. De Aliprandini rimane in quarta posizione a +0.49.

3:25 - Pinturault ad un secondo!

Continua il trend negativo in queste Olimpiadi per Alexis Pinturault (che ha deluso in combinata). Più di un secondo di distacco da Odermatt e quinto posto provvisorio. Brutta manche del francese, che ha vinto il bronzo in questa specialità nelle ultime due edizioni.

3:23 - Faivre vicinissimo

È un Mathieu Faivre in modalità grandi appuntamenti dopo una stagione all'oscuro. Il francese aveva un vantaggio enorme in confronto agli altri scesi, perde tutto nella seconda parte di gara, ma chiude comunque in seconda posizione provvisoria a 8 centesimi di ritardo. Fuori dal podio virtuale Luca De Aliprandini.

3:22 - Odermatt in testa, ma che rischio!

Brivido per Marco Odermatt che va lungo su una delle prime porte ed è costretto a frenare! L'elvetico deve recuperare, riesce a tagliare il traguardo davanti a tutti ma con un vantaggio di 12 centesimi. Gara aperta!

3:20 - Zubcic lontano

Filip Zubcic rischia di essere già lontano dalle posizioni da podio. Il croato chiude a +1.64 da Kristoffersen perdendo più di otto decimi solo al primo settore. Si fa molta fatica a prendere il ritmo su una pista del genere.

3:18 - De Aliprandini dietro

Manche sporca di Luca De Aliprandini, che rischia grosso in certe occasioni. Nonostante gli inciampi, è a 37 centesimi da Kristoffersen dopo aver sciato sugli stessi tempi prima dell'ultimo settore. L'azzurro lamenta all'arrivo la scarsa visibilità.

3:16 - Kristoffersen apre le danze

La tigre norvegese Henrik Kristoffersen scende per primo sotto la neve di Yanqing e fa segnare un tempo di 1:03.05. Tracciatura molto stretta.

3:10 - Startlist

Tutto pronto, tra pochissimo via alla prima manche di gigante maschile! Si parte con il vice-campione uscente Henrik Kristoffersen, poi De Aliprandini, Zubcic, Odermatt, Faivre, Pinturault e Feller a completare il gruppo dei big. Una curiosità: ci sarà sicuramente un nuovo campione olimpico in questa specialità.

3:06 - Gli azzurri in gara

Luca De Aliprandini: l'azzurro ha Tommaso Sala (39) e Alex Vinatzer (44). Per loro speranza di andare in seconda manche. Si punta tutto su: l'azzurro ha superato il dolore per la caduta nell'ultimo gigante disputato in Coppa del Mondo e parte con l'ambizione di salire sul podio come un anno fa ai Mondiali di Cortina. Pettorale numero 2 per lui. Ad accompagnarlo insieme a lui due non veri e propri specialisti,Per loro speranza di andare in seconda manche.

3:00 - I favoriti

Un uomo su tutti come principale favorito per l'oro nel gigante maschile: Marco Odermatt ha realizzato quattro successi e un secondo posto nelle cinque prove disputate tra le porte larghe in Coppa del Mondo. Ma attenzione perché spesso tra gli uomini queste Olimpiadi Invernali hanno regalato colpi di scena.

Per le medaglie occhio quindi a Manuel Feller, al nostro Luca De Aliprandini, ad Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen.

2:45 - Nevica forte a Pechino

La prima manche di gigante maschile invece è confermata sempre per le 3:15. Una nevicata abbondante sulla capitale cinese e sulle sedi delle Olimpiadi Invernali ha costretto a cancellazioni e rinvii in questa prima mattinata in Cina. A farne le spese anche la seconda prova cronometrata di discesa femminile, che è stata annullata

Il programma di oggi a Pechino 2022

Il gigante maschile è una delle gare in cui l'Italia può aumentare il bottino di questa spedizione olimpica che ha già toccato la doppia cifra dopo poco più di una settimana. Ma non è l'unico "piatto forte" della domenica. Alle 10.00 c'è l'inseguimento femminile di biathlon dove Wierer parte terza.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

