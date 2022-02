Sci Alpino

Olimpiadi Invernali - Sofia Goggia, impresa realizzata! Argento in discesa libera, rivivi la gara

PECHINO 2022 - A 23 giorni di distanza dal maledetto infortunio a Cortina, Sofia Goggia torna grande e conquista la medaglia d'argento in discesa libera, confermandosi sul podio olimpico quattro anni dopo. Goggia domina per larghi tratti della pista e al traguardo si lascia andare in un urlo che vale più di ogni altra parola. Per un attimo, l'Italia sogna la tripletta.

00:02:15, un' ora fa