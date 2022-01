Sci Alpino

Pechino 2022, SCI ALPINO - Dominik Paris: "Per caricarmi ascolto musica Metal"

SCI ALPINO - Nella quinta puntata di The Night Before, l'ospite è Dominik Paris che racconta le emozioni prima della gara. In molti, fin da piccolo, gli riconoscevano doti importanti con gli sci e lui non ha deluso le aspettative; di grande importanza è la musica che ascolta per caricarsi prima di una discesa.

00:04:50, un' ora fa