Matthias Mayer è risultato il più veloce nella prima prova della discesa libera di Saalbach. L’austriaco ha chiuso con il tempo di 1’53”26, precedendo di un solo centesimo Dominik Paris. Ottima davvero la prestazione dell’azzurro, che ha recuperato quasi tre decimi nella parte finale, confermando l’ottimo stato di forma degli ultimi due mesi. In terza posizione a pari merito hanno chiuso l’austriaco Daniel Danklmaier ed il francese Matthieu Bailet, entrambi staccati di 28 centesimi dalla vetta. Quinto posto per un ottimo Emanuele Buzzi, che ha accusato un ritardo di 46 centesimi dalla testa della classifica. Sesto e settimo gli austriaci Max Franz (+0.50) e Daniel Hemetsberger (+0.60). Ottava posizione per il tedesco Andreas Sander (+0.70), che ha preceduto l’americano Jared Goldberg (+0.73) e lo svedese Felix Monsen (+0.74). Più indietro gli altri azzurri, tutti sopra il secondo di ritardo. Christof Innerhofer ha pagato 1.15 da Mayer, mentre Matteo Marsaglia è rimasto staccato di 1.40.