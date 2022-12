Luca De Aliprandini ha rilasciato una lunga intervista a Gianmario Bonzi per Tuttosport: l’azzurro ha parlato del momento dell’Italia maschile, mai in top ten nelle prime cinque gare stagionali, e di quello personale, dato che domani in Val d’Isere si disputerà il secondo gigante stagionale. Purtroppo la stagione 2022-2023 ha fatto registrate finora il peggior inizio di sempre dell’Italia maschile in Coppa del Mondo:

Non lo sapevo, ma sinceramente non posso farmi condizionare da queste situazioni. Guardo al mio, so che le mie cose le ho fatte anche se non sono partito bene, ma ora voglio dimostrare il mio valore. Al bilancio generale dei maschi sicuramente non devo pensare io, ma chi è sopra di me“.

I gigantisti sono fermi dalla gara del 23 ottobre a Soelden:

Abbiamo cercato di riempire questo periodo nel modo migliore. Prima con gli allenamenti in Senales e poi grazie a un’opportunità che mi è stata data dalla Federazione, cioè quella di recarmi a Copper Mountain insieme agli altri compagni di squadra, nel mio caso per allenarmi 7-8 giorni solo in gigante, con un mini-staff a disposizione. Qua da noi non c’erano le condizioni per potersi testare al meglio. Una volta rientrato, ho rifinito la preparazione in Alta Badia, con condizioni non durissime, ma buone. Negli ultimi giorni mi sono sentito bene“.

L’azzurro vuole rientrare subito nel primo gruppo di merito:

L’obiettivo ora è fare subito risultato per rientrare immediatamente tra i primi 7 della start list. So cosa voglio giocarmi, le sensazioni, ripeto, sono buone, spero subito in un bel risultato“.

Sugli altri azzurri:

Giovanni Franzoni ha sciato bene anche in discesa a Lake Louise e poi è stato sfortunato con quella botta presa in superG a Beaver Creek, gran volo. Quanto agli altri compagni, ero con Borsotti in Senales poi lui è stato a Santa Caterina a fare anche superG in Coppa Europa“.

Sui suoi avversari:

Odermatt e Kilde stanno facendo gara una stagione a parte. Ma non puoi andare in pista temendo gli avversari. Prendo atto che Odermatt al momento ha 100 punti più di me in gigante e stop. Al cancellato si riparte sempre da zero“.

