Purtroppo le previsioni meteorologiche destano qualche preoccupazione, con nevicate attese sin da domani e per tutti i giorni di gara“: con questa frase il sito ufficiale della FISI getta un’ombra sulla disputa delle prove cronometrate e delle gare veloci maschili della Coppa del Mondo di sci alpino maschile a Val d’Isere, in Francia, da domani, mentre le donne, nel fine settimana saranno impegnate nello stesso Paese, ma a Courchevel, in due slalom giganti. Le previsioni però, anche in questo caso, non sono ottime.