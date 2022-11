Nina Ortlieb è risultata, di gran lunga, la più veloce nella prima prova della discesa di Lake Louise (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022-2023. Sulla pista denominata Men’s Olympic Downhill le atlete sono scese in condizioni quanto mai estreme. Nonostante il sole pieno, infatti, la colonnina di Mercurio è scesa fino ai -22°, dopo che nella notte le temperature erano risultate ancor più glaciali. Le previsioni dei prossimi giorni non promettono niente di buono, con clima artico e rischio neve sempre dietro l’angolo.

Ad

Da questo scenario così estremo è emersa l’austriaca che, con il pettorale numero 24, ha fatto letteralmente il vuoto facendo fermare i cronometri sul tempo di 1:50.27, spingendo dall’inizio alla fine della sua discesa. Alle sue spalle, i distacchi sono abissali. Al secondo posto troviamo la slovena Ilka Stuhec e la svizzera Corinne Suter che chiudono a braccetto a 94 centesimi dalla vetta, quindi è quarta l’austriaca Christina Ager (pettorale 40) a 1.08, davanti alla norvegese Ragnhild Mowinckel quinta a 1.17, mentre è sesta l’austriaca Stephanie Venier a 1.44.

Lake Louise Shiffrin non ci sarà in Canada: obiettivo Sestriere IERI ALLE 16:00

Settimo tempo per la francese Laura Gauche a 1.65, ottavo per l’austriaca Ariane Raedler a 1.66, mentre è nona la nostra Elena Curtoni a 1.71, quindi completa la top10 la canadese Marie-Michele Gagnon a 1.72. Per trovare un’altra italiana bisogna scendere fino alla 19a posizione di Nicol Delago a 2.21 che precede la “Regina” di questa pista: Sofia Goggia. La bergamasca chiude al 20° posto a 2.22 non dando mai la sensazione di forzare. 22a Nadia Delago a 2.51, quindi 30a Marta Bassino a 3.22, 32a Federica Brignone a 3.55, 36a Roberta Melesi a 3.70, quindi 44a Laura Pirovano a 4.98, davanti a Karoline Pichler 45a a 5.18.

Il programma sulle nevi dello Stato dell’Alberta proseguirà domani e giovedì con altre due prove della discesa, quindi da venerdì si inizierà a fare sul serio. Il calendario, infatti, propone alle atlete due discese, prima del superG di domenica che chiuderà il fine settimana.

Sorpresa Bosca: sfiora la top-10 ed è il migliore degli azzurri

Lake Louise Prime gare veloci per le donne, debutta Goggia: il programma IERI ALLE 15:35