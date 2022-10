Sono le regine incontrastate dello sci italiano e, dopo alcuni episodi extra-pista, è bello vederle insieme sul primo gradino del podio del premio Atleta FISI dell’anno. Federica Brignone e Sofia Goggia, hanno trionfato a pari merito, nell’edizione 2022. Le due Azzurre dello sci alpino sono state le più votate da oltre centomila appassionati di sport invernali, reduci entrambe da una stagione più che positiva. Federica Brignone ha vinto alle Olimpiadi invernali di Pechino una medaglia d’argento in gigante e un bronzo in combinata, diventando anche l’italiana più vincente in Coppa del Mondo con venti successi in carriera. Sofia Goggia, invece, ha portato a casa uno storico argento soltanto 23 giorni dopo l’infortunio al ginocchio, nella sua amata discesa libera. Ha aggiunto anche in bacheca la sua terza sfera di cristallo di specialità di Coppa del Mondo.

Ad

La FISI sottolinea che si tratta della quarta volta nella storia che l’Atleta dell’Anno viene assegnato a pari merito dopo le edizioni del 1995 (Alberto Tomba e Silvio Fauner), 2002 (Daniela Ceccarelli e Gabriella Paruzzi) e 2013 (Dominik Paris e Christof Innerhofer).

Sölden ⛷ Francesca Marsaglia: "Le mie favorite, il pronostico sulle italiane, e il caso Lara Colturi..." 21/10/2022 ALLE 14:38

Le parole delle vincitrici

Sofia Goggia: “Quella dello scorso anno è stata un’impresa che ha per me un valore incommensurabile; mi chiedo ancora come sia potuto succedere. Sono contenta sia andata così ed è stata la sfida più ardua della mia vita. L’ho superata con tenacia e ne sono molto fiera”.

Federica Brignone: “Sono molto contenta: è stata una stagione incredibile. Sono riuscita ad essere costante e pronta al momento giusto durante le Olimpiadi e conquistando anche la Coppa di supergigante: sono molto soddisfatta”.

Goggia: "Disperazione dopo Cortina, a Pechino gran supporto dall'Italia"

Sci Alpino Goggia: "Il ginocchio è ok, manca ancora forza nella gamba" 10/05/2022 ALLE 11:06