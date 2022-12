Sci Alpino

Asja Zenere senza timore, top-10 a un soffio e ottiene i primi punti in Coppa del Mondo: rivedi la sua gara

SCI ALPINO - Gara da ricordare per la 25enne azzurra Asja Zenere, undicesima alla sua terza partecipazione in Coppa del Mondo, su una pista impegnativa come quella di Sestriere. La vicentina non si tira indietro dopo aver conquistato la prima qualificazione in seconda manche e anima la folla al traguardo.

00:01:23, 15 minuti fa