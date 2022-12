Sci Alpino

Coppa del Mondo 2022/2023 - Tripudio per Marta Bassino, torna a vincere in casa! Rivivi il successo in gigante

SCI ALPINO - Marta Bassino bagna la 160ª gara di Coppa del Mondo con la sesta vittoria in carriera nel gigante femminile, a 692 giorni di distanza dall'ultima volta. Pubblico di casa in visibilio per l'azzurra, che nell'impegnativo pendio di Sestriere batte Hector sul finale, supera Vlhova e ritorna leader della classifica di specialità.

00:01:42, 37 minuti fa