Sci Alpino

Coppa del Mondo, Lara Colturi: “A Sestriere hanno fatto il tifo per me, li conoscevo praticamente tutti"

SCI ALPINO - La sedicenne figlia d’arte italiana, ma che gareggia sotto la bandiera dell’Albania, conquista i primi punti di Coppa del Mondo in slalom (dopo averli già conquistati in gigante) in quella che è a tutti gli effetti la sua gara di casa: “Mi sono divertita tantissimo, è bellissimo vedere tutti tifare per me, l’obiettivo ora è quello di crescere passo dopo passo”.

00:00:50, 41 minuti fa