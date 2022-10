Sci Alpino

Coppa del Mondo gigante nero per gli azzurri sul Rettenbach: sbaglia pure Giovanni Borsotti, unico italiano in 2ª manche

SCI ALPINO - Esordio stagionale da dimenticare per l'Italia in Coppa del Mondo 2022/2023: Giovanni Borsotti è l'unico italiano capace di entrare nella seconda manche, ma scivola sul muro. Alla fine il 31enne piemontese può consolarsi di aver racimolato qualche punto riuscendo a rientrare in pista e terminare la prova.

00:01:41, un' ora fa