Sölden - Odermatt: "Grande inizio, ideale per trovare confidenza"

SÖLDEN - Le parole di Marco Odermatt al termine del gigante sul Rettenbach, vinto come nel 2021. Lo svizzero, grande favorito per la Coppa assoluta, è già in fuga in classifica.

00:00:37, 19 minuti fa