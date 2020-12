Niente primo superG della stagione per le atlete della Coppa del Mondo di sci alpino femminile . Le avverse condizioni meteo, caratterizzate da un’intensa nevicata e dal vento forte, hanno reso di fatti impraticabile la pista di St. Moritz . Una vera e propria beffa per le atlete che amano le discipline veloci ancora a secco di gare.

In questa primissima parta di stagione, infatti, si sono disputati due slalom, un gigante e un parallelo. Il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino femminile ha suscitato molte polemiche per la disparità di distribuzione delle prove tra tecniche e veloci con la netta supremazia delle prime: 8 discese, 7 superG, 9 giganti, 9 slalom e 1 parallelo. Una scelta che favorisce nettamente atlete come la fortissima Petra Vlhova a dispetto delle nostre azzurre che avrebbero potuto cercare di recuperare qualche punto alla slovacca nelle prove veloci.