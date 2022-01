Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo - Kriechmayr e la prova farsa: l'austriaco si ferma subito

WENGEN - Per gareggiare in discesa è obbligatorio disputare almeno una prova. Vincent Kriechmayr non ha potuto farlo nei giorni passati causa positività al Covid, ma gli organizzatori gli hanno concesso la possibilità di farlo subito prima della gara, dopo la sua negativizzazione. La regola prevede che basti partire e l'austriaco si è fermato dopo pochi metri.

00:00:48, un' ora fa