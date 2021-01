Sci di Fondo

Falun, 15 km TC: Bolshunov cade in curva nel secondo giro

Sci di fondo - Caduta rovinosa per il russo, che in curva a 9 km dall'inizio si ritrova a terra in una caduta che coinvolge altri due avversari.

