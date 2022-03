Sci di Fondo

Sci di fondo, Finali Coppa del Mondo 2022 - Agli Stati Uniti la prima staffetta mista, Italia 6ª

FALUN - La prima storica staffetta mista di sci di fondo va agli Stati Uniti, che non vincevano una prova a squadre dal 2012. Finale in volata per il secondo posto tra Finlandia e Norvegia, mentre l'Italia chiude la prova breve (una 4x5 km) con un soddisfacente sesto posto, a meno di mezzo minuto.

00:01:05, un' ora fa