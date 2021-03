Sci di Fondo

Yulia Stupak vince la mass start, Weng e Andersson a podio

In Engadina, la russa Yulia Stipak ottiene la seconda vittoria stagionale, vincendo la mass start in classico. Sul podio la norvegese Weng e la svedese Andersson. Non partita Therese Johaug.

