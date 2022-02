Sci di Fondo

Olimpiadi Invernali, Johaug-Niskanen, finale da brividi nella 10 km! Oro alla norvegese per un soffio

PECHINO 2022 - Testa a testa incredibile tra Therese Johaug e Kerttu Niskanen per l'oro nella 10 km in tecnica classica. La finlandese realizza la gara della vita: tiene il passo della dominatrice del fondo femminile e se la gioca fino all'ultimo metro. Stremata al traguardo, è più lenta di quattro decimi e deve accontentarsi dell'argento. Per la norvegese invece è già il secondo trionfo in Cina.

00:01:23, un' ora fa