Sci di Fondo

Olimpiadi invernali - Storico Niskanen, oro alla Finlandia dopo 58 anni! Klaebo è splendido bronzo

PECHINO 2022 – Storico Iivo Niskanen! Nella 15 km tecnica classica il finlandese domina e ridà l’oro olimpico alla sua nazione dopo ben 58 anni. Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia) conquista invece uno splendido bronzo, per la sua prima medaglia olimpica in un evento che non sia sprint o staffetta. Argento per Alexander Bolshunov (ROC), nuovamente sul podio dopo l’oro nello Skiathlon 30 km.

00:02:57, 4 minuti fa