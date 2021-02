Sci di Fondo

Sci di fondo, De Fabiani e Pellegrino vincono la team sprint di Ulricehamn

Sci di fondo - Splendido lavoro di squadra dei due valdostani Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino nella sprint a squadre in terra svedese. Defa prepara bene l'ultima frazione a Chicco, che in volata come sempre è magistrale.

