Nella giornata successiva ai fuochi d'artificio della Cerimonia, è iniziata la quinta Olimpiade di Arianna Fontana. La 31enne valtellinese si è qualificata per i quarti di finale (in programma lunedì 7 febbraio alle 12.30 italiane) superando il primo scoglio delle batterie nella distanza più corta della disciplina, i 500 metri. La veterana compie così il primo passo per difendere il titolo olimpico di Pyeongchang 2018 e per diventare l'atleta di short track più vincente nella storia dei Giochi. Il crono con cui Fontana si qualifica per il turno successivo è di tutto rispetto: un 42.940 valido per la prima posizione nella sua batteria (composta dalla canadese Alyson Charles, la cinese Yuting Zhang e la ceca Michaela Hruzova), e la nona posizione complessiva. Il forfait della polacca Natalia Maliszewska, diretta concorrente di Arianna nella corsa alla medaglia, non può che alimentare le speranze di successo della pattinatrice azzurra.

Sorride anche Martina Valcepina: l'azzurra, dopo i pesantissimi argento e bronzo messi al collo nelle ultime due staffette olimpiche, si è qualificata nonostante qualche sbavatura: 43.606 dietro alla coreana Choi. Arianna Valcepina invece fa registrare un tempo migliore della sorella (43.070), qualificandosi attraverso il ripescaggio delle migliori terze.

Ad

Pechino 2022 LIVE! Fontana ok, ora 1000 m uomini e staffetta mista UN' ORA FA

A dominare la scena del Capital Indoor Stadium è l'olandese Suzanne Schulting: un crono di 42.379 le garantisce il nuovo record olimpico nella disciplina, sfondando il muro dei 42.422 realizzato da Choi Ming-Jeong.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello short track

Pechino 2022 Maliszewska positiva al Covid, salta i 500 m di Arianna Fontana 4 ORE FA