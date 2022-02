Short Track

Olimpiadi, Arianna Fontana brividi d’oro e Inno di Mameli: la premiazione dopo il trionfo nei 500

PECHINO 2022 – Non ci si abitua mai a salire sul podio e Arianna Fontana, l’azzurra più medagliata dei Giochi Invernali insieme a Stefania Belmondo, non nasconde la propria emozione e il proprio orgoglio per la medaglia d’oro nei 500 metri ai Giochi Invernali di Pechino 2022. E che bellezza sentire risuonare l'Inno di Mameli nel cielo di Pechino.

00:00:59, 42 minuti fa