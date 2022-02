Short Track

Olimpiadi invernali, Short Track 1000 metri - Schulting medaglia d'oro, Fontana finisce a terra: gli highlights

PECHINO 2022 - Dopo il magnifico oro nei 500 metri, Arianna Fontana non riesce a salire nuovamente sul podio delle Olimpiadi invernali nella gara dei 1000 metri femminili. Gara mozzafiato in cui l'Azzurra cade dopo uno scontro con l'americana Santos a due giri dalla fine: oro per l'olandese Schulting, argento alla Choi, bronzo alla belga Desmet.

