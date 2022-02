Niente gioie nella domenica di short track alle Olimpiadi di Pechino 2022 dopo aver disputato degli ottimi quarti e una grande semifinale, cade nella finale dei 500 metri uomini.era in corsa per il podio, ma proprio all'ultimo giro é finito sul ghiaccio. Oro alargento per il russo Ivliev, bronzo per il canadese Dubois.con: un successo che peró consegna alle azzurre solo il quinto posto finale. Nella finale A oro all'Olanda, argento alla Cina, bronzo alla Corea.